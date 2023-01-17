Юмористу Дроботенко понадобилась помощь медиков

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 9 121

Звезде «Аншлага» стало плохо в ночь на 17 января

Юмористу Дроботенко понадобилась помощь медиков

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Российскому юмористу Сергею Дроботенку понадобилась помощь врачей. В больницу он обратился 17 января.

Как стало известно 5-tv.ru, ухудшение самочувствия знаменитость почувствовал ночью и вызвал медиков — в результате у него диагностировали бронхопневмонию. Однако лечиться комик предпочел дома, а не в больнице. Более подробной информации о его здоровье пока нет.

Сергей Дроботенко — известный российский юморист, а также теле- и радиоведущий, больше всего зритель его знает по участию в юмористической программе «Аншлаг».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего возникли проблемы со здоровьем у Романа Костомарова, по мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

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