Юмористу Дроботенко понадобилась помощь медиков

Российскому юмористу Сергею Дроботенку понадобилась помощь врачей. В больницу он обратился 17 января.

Как стало известно 5-tv.ru, ухудшение самочувствия знаменитость почувствовал ночью и вызвал медиков — в результате у него диагностировали бронхопневмонию. Однако лечиться комик предпочел дома, а не в больнице. Более подробной информации о его здоровье пока нет.

Сергей Дроботенко — известный российский юморист, а также теле- и радиоведущий, больше всего зритель его знает по участию в юмористической программе «Аншлаг».

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