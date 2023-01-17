Вертолет с конфетами чуть не рухнул на гостей на тихоокеанском курорте

На тихоокеанском курорте гостей решили порадовать сладким сюрпризом — в небо подняли вертолет, чтобы сбросить на участников детского праздника конфеты и цветы. Но не задалось с самого начала. Конструкция, под которой собрались люди, не выдержала веса конфет и начала прогибаться, а под давлением воздуха от лопастей — вообще сложилась.

Несколько человек получили травмы. Экипаж вертолета принес извинения за испорченный праздник. Организаторы пообещали возместить ущерб и выплатить гостям компенсации.