Вертолет с конфетами чуть не рухнул на гостей на тихоокеанском курорте

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Организаторы торжественного мероприятия принесли извинения за «хорошую» идею. Есть травмированные.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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На тихоокеанском курорте гостей решили порадовать сладким сюрпризом — в небо подняли вертолет, чтобы сбросить на участников детского праздника конфеты и цветы. Но не задалось с самого начала. Конструкция, под которой собрались люди, не выдержала веса конфет и начала прогибаться, а под давлением воздуха от лопастей — вообще сложилась.

Несколько человек получили травмы. Экипаж вертолета принес извинения за испорченный праздник. Организаторы пообещали возместить ущерб и выплатить гостям компенсации.

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