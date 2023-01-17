Американский певец Си Джей Харрис умер в 31-летнем возрасте

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 45

Артиста, прославившегося благодаря музыкальному шоу American Idol, не стало 15 января.

Американский певец Си Джей Харрис умер в 31-летнем возрасте

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Певец Си Джей Харрис скончался в своем родном городе Джаспер в штате Алабама. Ему был 31 год. Об этом сообщает E! News.

Предположительно, певец умер от сердечного приступа. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Си Джей Харрис обрел популярность в 2014 году, заняв шестое место в 13-м сезоне шоу American Idol. После этого он продолжил заниматься музыкой: в 2019 году артисту удалось выпустить свой дебютный сингл.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уходе легендарной артистки театра и кино Инны Чуриковой. Ее не стало в возрасте 79 лет. Предположительно, ее состояние ухудшилось из-за новообразований.

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