Переломы или киста головного мозга: почему умерла легендарная Инна Чурикова

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 039

Стало известно о хронических болезнях в последние годы жизни Инны Чуриковой

Переломы или киста головного мозга: почему умерла легендарная Инна Чурикова

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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В последние годы актриса страдала от множества хронических заболеваний.

Народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ Инна Чурикова умерла 14 января. Известно, что с возрастом у нее развилось много хронических болезней, которые, возможно, и стали причиной смерти.

У Инны Михайловны было несколько серьезных переломов: в 2012 году она поскользнулась у театра и сломала обе руки, в 2022 году упала со сцены театра и получила травму грудины, ребер и подвздошной кости. Чурикова проходила долгий курс лечения и реабилитации, но, оказалось, это были не единственные проблемы со здоровьем.

Как пишет портал dni.ru, врачи обнаружили у актрисы эндотоксикоз (раковая интоксикация — Прим. ред.) и новообразования головного мозга. Оказалось, что многочисленные кисты формировались у Инны Михайловны уже несколько лет и в итоге стали одной из причин смерти.

Публика не знала о серьезном заболевании любимой актрисы — ее муж, режиссер Глеб Панфилов, уверял, что она проходит курс лечения и неплохо себя чувствует. А в начале этого года директор «Ленкома» Марк Варшавер, в котором Чурикова работала полвека, уверял, что с артисткой все в порядке, есть лишь признаки ОРВИ.

Последние дни жизни Инна Чурикова провела на больничной койке. Перед госпитализацией она до последнего выходила на сцену и обещала вернуться туда, как только ее организм скажет: «Подъем!». Но чуда не произошло. Точная причина трагедии пока еще не была названа.

Прощание с народной артисткой состоится 17 января в ее родном театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого сыграла Инна Чурикова перед смертью.

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