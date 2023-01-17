Ученые нашли в Сибири останки десяти загадочных древних людей

Находка повергла исследователей в шок. Удалось ли что-то выяснить о ранее неизвестной цивилизации?

На Алтае обнаружили останки необычных древних людей, затерянных в тысячелетиях. Как пишет KP.RU, анализ ДНК провели исследователи из Института Макса Планка и Университета Тюбингена в Германии.

Результаты показали, что останки принадлежат десяти людям, жившим на Алтае семь с половиной тысяч лет тому назад. Более того, это представители неизвестной до сих пор науке цивилизации.

«Здесь смешались разные группы сибиряков эпохи последнего ледникового периода», — рассказал немецкий исследователь Косимо Пост.

В те времена люди перемещались на огромные расстояния и заводили людей с обитателями дальних краев.

«Генетических родичей древних людей с Алтая можно найти и среди первобытных обитателей Прибайкалья и нынешнего Дальнего Востока, и в числе представителей археологической Окуневской культуры (это современная Омская область), и у Таримских мумий, найденных в Синцзян-Уйгурском автономном районе Китая, и даже у древних жителей Японии», — пишет KP.RU.

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