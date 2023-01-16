Британские ученые воссоздали реальное лицо правителя Древнего Египта Рамсеса II

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Восстановление проводить было непросто — без современных технологий никуда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru

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Британские ученые показали, как выглядел один из самых известных правителей Древнего Египта. Специалистам удалось воссоздать 3D-модель лица фараона Рамсеса II.

Для этого они использовали новейшие методы реконструкции — по останкам черепа. А информацию о цвете глаз, волос, морщинах и родинках эксперты искали в древнеегипетских текстах. Предполагается, что такая внешность была у правителя в 45 лет.

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Британские ученые воссоздали реальное лицо правителя Древнего Египта Рамсеса II

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