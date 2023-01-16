Британские ученые воссоздали реальное лицо правителя Древнего Египта Рамсеса II
Восстановление проводить было непросто — без современных технологий никуда.
Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru
Британские ученые показали, как выглядел один из самых известных правителей Древнего Египта. Специалистам удалось воссоздать 3D-модель лица фараона Рамсеса II.
Для этого они использовали новейшие методы реконструкции — по останкам черепа. А информацию о цвете глаз, волос, морщинах и родинках эксперты искали в древнеегипетских текстах. Предполагается, что такая внешность была у правителя в 45 лет.
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