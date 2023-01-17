Пьяный дебошир угрожал взрывом самолета в Красноярске

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На борту рейса находились, в частности, дети. Между тем, это не помешало нарушителю спокойствия «остроумно» шутить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Duenzl; 5-tv.ru

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В аэропорту Красноярска сегодня задержали на четыре часа вылет самолета на Пхукет из-за дебоша. Мужчина начал скандалить, потом вообще угрожал людям убийством, а затем сообщил о минировании борта. При этом в лайнере было много детей. На кадрах, снятых очевидцами слышно, что даже малыши пытались успокоить пассажира.

В итоге нарушителя порядка вывели из самолета сотрудники транспортной полиции. Всем остальным тоже пришлось покинуть борт, пока его осматривали специалисты и служебные собаки. Сейчас идет доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Новосибирске такого же дебошира сегодня приговорили к реальному сроку — одному году и семи месяцам колонии. 8 декабря прошлого года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения на борту самолета, летевшего из Магадана, устроил разборки с экипажем и даже пытался душить одного из пассажиров. В итоге его связали и после приземления передали полиции.

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