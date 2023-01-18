В ЮАР тюлени массово нападают на людей

По словам ученых, виной всему токсичные водоросли, которыми питается морская фауна.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Новый вид спорта придумали на пляжах Южной Африки. Он называется «беги со всех ног от агрессивного тюленя».

Животные стали массово нападать на людей, пытаясь их укусить. Пока шокированные туристы и местные жители не обзавелись новой фобией, ученые поспешили все объяснить.

Оказывается, сейчас такое время, когда мелкая рыбешка ест токсичные водоросли, а уже ею в свою очередь питаются тюлени.

Вот и получается, что животные просто сходят с ума от переизбытка чувств.

Как бы то ни было, если вдруг посреди зимы соберетесь в ЮАР — будьте осторожны.

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Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на среду, 18 января

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