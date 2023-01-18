Жертвами телефонных мошенников стала новая категория россиян

Злоумышленники звонят тем, кто недавно продал недвижимость.

Мошенники придумали новую схему отъема денег у россиян: в группе риска те, кто недавно продал квартиру или загородный дом.

Как выяснили «Известия», злоумышленники звонят потенциальным жертвам и выдают себя за представителей банка, риелторской компании или полицейских.

Сообщают, что кто-то пытается взломать счет, на котором лежат средства после продажи недвижимости. И чтобы спасти их, надо срочно сделать перевод на другой, безопасный счет.

А для этого просят назвать личные данные, которых будет достаточно, чтобы преступники завладели деньгами.