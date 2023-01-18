В США рассказали о «тайном плане» в отношении России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 434

Политический обозреватель Скотт Хортон заявил о тайном плане США в отношении России

В США рассказали о «тайном плане» в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Полобозреватель рассказал, что белый дом готовил военных для нападения на Россию.

Соединенные Штаты разрабатывали «тайный план» в отношении России. Такое заявление сделал политический обозреватель Скотт Хортон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Их (США. — Прим. ред.) план состоял в поддержке повстанческого движения. Возможно, в западной части (Украины. — Прим. ред.) против российских сил на востоке», — сказал он.

Хортон отметил, что такой же план использовался в ходе конфликта в Афганистане. Тогда США, по словам политобозревателя, «поддерживали моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена», благодаря чему «удалось удачно обанкротить СССР». Сейчас, утверждает аналитик, Вашингтон таким же образом хочет ослабить Москву, затягивая украинский конфликт.

На днях бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале рассказал, что США в течение многих лет работали над созданием и подготовкой военных, чтобы в конечном итоге атаковать Россию. В качестве плацдарма для своих целей американцы планировали использовать Донбасс и территории на востоке Украины.

В такой ситуации, по мнению Магрегора, у Москвы не было иного выбора, кроме как действовать превентивно. Кремль наблюдал за действиями США на Украине и в определенный момент вынужден был взяться за устранение назревающей угрозы, заявил военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США пожалели о том, что не прислушались к призывам Владимира Путина не расширять НАТО на Восток и разожгли конфликт на Украине.

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