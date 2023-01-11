Россия началом спецоперации сорвала тайные планы США на Донбасс

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 297

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создавали в Донбассе плацдарм для удара по РФ

Россия началом спецоперации сорвала тайные планы США на Донбасс

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

По мнению высокопоставленного американского военного, у Москвы не было выхода — пришлось действовать превентивно.

Соединенные Штаты в течение многих лет работали над созданием и подготовкой военных, чтобы в конечном итоге атаковать Россию. В качестве плацдарма для своих целей американцы планировали использовать Донбасс и территории на востоке Украины. Об этом в собственном блоге на YouTube рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы работали годами, строили колоссальную армию из ста тысяч человек ради одной цели — ударить по России и преобразовать для этого Восточную Украину», — заявил офицер.

Экс-советник Пентагона также отметил: по его мнению, у Москвы не было иного выбора, кроме как действовать превентивно. Кремль наблюдал за действиями США в Незалежной и в определенный момент вынужден был взяться за устранение назревающей угрозы, уверен полковник.

Несколькими днями ранее Макгрегор в своем блоге отметил, что захватить часть Украины и расширить свои земли хотят власти Польши. По его словам, подобные планы противоречат интересам стран НАТО, а потому со стратегической точки зрения идея выглядит неблагоразумно и неадекватно. Но при этом, добавил полковник, ни США, ни Североатлантический альянс ничего не предпринимают, чтобы остановить Варшаву.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва решила помочь ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта с Киевом и серии обстрелов по жилым районам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин назвал конечными целями армии освобождение территорий ЛДНР от националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как связан вывод американских войск из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению.

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