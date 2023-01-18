Саша Черно и Оганесян все: звезда «Дом-2» громко заявила о разводе с мужем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Звезда «Дом-2» Саша Черно заявила о разводе с Иосифом Оганесяном

Саша Черно и Оганесян все: звезда «Дом-2» громко заявила о разводе с мужем

Фото: Instagram* / _iosif91

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Знаменитая пара уже прославилась грандиозными скандалами на всю страну. Теперь этих ссор больше не будет.

Участница телешоу «Дом-2» Саша Черно собирается окончательно расстаться с мужем Иосифом Оганесяном. Это было трудное решение, в их паре уже давно поселился раздор. Возлюбленные даже вернулись на телестройку — вдруг любовь под камерами заиграет новыми красками? Однако чуда не случилась, возникшие проблемы решить так и не удалось, на реалити-шоу зрители видели, какая напряженная атмосфера царила вокруг пары.

«Глобально, он хороший человек. Во всех сложных ситуациях поддержит, будет на моей стороне, поможет. Он хороший друг. Но есть негативные вещи, которые перевешивают это хорошее. Не потому что кто-то плохой, а потому что мне так, к сожалению, больше не подходит. Я хочу быть счастливой и хочу, чтобы ты тоже был счастлив», — объяснила красавица в Telegram-канале.

Перед этим постом звезда опубликовала много видео-нарезок с телепрограммы, где избранники ссорились и кричали друг на друга. По мнению Черно, ее суженый не ценит той искренней любви, которую она проявляла к нему. Девушка всегда старалась угодить равнодушному партнеру, но тот ставил себя на первое место. Это сильно ранило Александру, больше она не будет терпеть такое отношение.

Стоит отметить, что Иосиф Оганесян вовсе не единственный мужчина, который портит настроение знаменитости. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Саша Черно пожаловалась на поведение сына Стефана.

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