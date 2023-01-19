С 1 февраля в России вырастут пособия и соцвыплаты: все подробности

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий

С 1 февраля в России вырастут пособия и соцвыплаты: все подробности

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Изменения коснутся, в частности, выплат инвалидам, ветеранам и беременным женщинам.

С 1 февраля в России на 11,9% проиндексируют более 40 пособий. Это касается выплат ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, беременным женщинам. Также увеличится федеральное пособие на погребение.

Подробнее о том, как сильно вырастут пособия и соцвыплаты в беседе с изданием «Российская газета» рассказала юрист Ольга Сулим.

По ее словам, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается с семи тысяч 600 рублей до восьми с половиной тысяч рублей. При рождении ребенка женщина получит 29 тысяч 900 рублей вместо 20 тысяч 400 рублей.

«Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать пособие три с половиной тысячи рублей вместо трех тысяч ста рублей, как ранее», — отметила Ольга Сулим.

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Герои Советского Союза и России, а также кавалеры всех трех степеней ордена Славы будут получать 83 с половиной тысячи рублей. Ранее пособие составляло 74 тысячи 600 рублей.

Герои Труда будут получать не 55 тысяч, а 61 с половиной тысячу рублей.

«Единовременная выплата при несчастном случае на производстве составит 131 тысячу 700 рублей. Пособие на погребение будет выплачиваться в размере семи тысяч 700 рублей», — рассказала Сулим.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появилось единое пособие для семей с детьми.

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