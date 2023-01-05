В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 38

В России появилось единое пособие для семей с детьми

В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Уже сейчас можно обратиться за назначением пособий через портал Госуслуг.

Введено единое пособие для семей с детьми, которое привязано к прожиточному минимуму. Обо всех нюансах «Российской газете» рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов.

По его словам, в некоторых случаях семьи даже смогут получать пособие в размере до 100% от прожиточного минимума.

«Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка. Размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей», — пояснил адвокат.

При выплате будут оценивать наличие в семье имущества — недвижимость, транспорт и проценты по вкладам. Также учитывается имущество всех членов семьи.

«При комплексной оценке нуждаемости обязательно учитывать тот фактор, что все трудоспособные члены семьи должны обязательно официально трудоустроены и получать доход не менее 10 месяцев в году», — отметил Филиппов.

Заявление уже можно оформить на портале «Госуслуги». Выплата будет назначаться на 12 месяцев.

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В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

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