В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия
В России появилось единое пособие для семей с детьми
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Уже сейчас можно обратиться за назначением пособий через портал Госуслуг.
Введено единое пособие для семей с детьми, которое привязано к прожиточному минимуму. Обо всех нюансах «Российской газете» рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов.
По его словам, в некоторых случаях семьи даже смогут получать пособие в размере до 100% от прожиточного минимума.
«Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка. Размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей», — пояснил адвокат.
При выплате будут оценивать наличие в семье имущества — недвижимость, транспорт и проценты по вкладам. Также учитывается имущество всех членов семьи.
«При комплексной оценке нуждаемости обязательно учитывать тот фактор, что все трудоспособные члены семьи должны обязательно официально трудоустроены и получать доход не менее 10 месяцев в году», — отметил Филиппов.
Заявление уже можно оформить на портале «Госуслуги». Выплата будет назначаться на 12 месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с 1 января будет работать Социальный фонд России.
Читайте также
79%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?