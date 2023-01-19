Бывший муж Ани Лорак вывез их дочь из России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Бывший муж Ани Лорак показал дочери Диснейлэнд

Бывший муж Ани Лорак вывез их дочь из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дочь артистки с радостью проводит время со своим отцом за границей.

Пока певица Ани Лорак развлекается со своим новым избранником и йога-гуру с Ибицы, ее бывший муж вывез их дочь в Европу. Видимо, чтобы не скучала в России без мамы.

Мурат Налчаджиоглу выкладывает в своих социальных сетях снимки с Софией, на которых они гуляют по Барселоне, катаются на тележках из супермаркетов, отдыхают в Испании и катаются на аттракционах в Диснейлэнде во Франции. В общем, папа с дочкой устроили настоящий евротур.

Кстати, София даже подружилась с невестой отца и ее дочерью от прошлых отношений. Собственно, в Диснейлэнде они были все вместе.

Бывший муж Ани Лорак с дочерью в ДиснейлэндеБывший муж Ани Лорак с дочерью в Диснейлэнде. Фото: Instagram* / muratnalca

Сама Ани Лорак не раз говорила, что, несмотря на многочисленные измены, она нормально общается со своим бывшим мужем, они даже иногда встречаются и проводят время вместе с дочерью.

Но сохранится ли все сейчас, когда у певицы «намечается что-то новенькое»? Фанаты звезды уже выяснили, что новым бойфрендом Лорак оказался ее тренер по йоге, живущий на Ибице. Оказалось, что именно он помог певице пережить развод с бывшим мужем и обучил ее дыхательным практикам. По словам самой знаменитости, его помощь помогла ей пережить сложный период в жизни.

Исаак Виджраку также оказался потомков шаманов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ани Лорак была замечена в объятиях незнакомца.

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