Провожали целым островом: Волочкова «шумно» покинула Мальдивы
Анастасия Волочкова улетела с Мальдив в гордом одиночестве
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Жених на виллу к знаменитости так и не прилетел, зато нашлись другие люди, которые будут скучать без знаменитости.
Жаркие каникулы балерины Анастасии Волочковой подошли к концу — накануне балерина покинула Мальдивы и показала в соцсетях, как ее провожал остров.
Попрощаться с артисткой, если верить снимкам, вышел только обслуживающий персонал виллы. Очарованная их вниманием, Анастасия решила сделать совместное фото на память. На других кадрах видно, как бывшая прима Большого театра уже прощалась с мальдивскими поклонниками с борта гидросамолета.
Обслуживающий персонал проводил Анастасию Волочкову с Мальдив.
Кстати, и на этот раз в объектив камеры не попал новый жених знаменитости, кондитер Дмитрий. Волочкова представила его поклонникам накануне Нового года и сообщила о скорой свадьбе и совместном путешествии на Мальдивы. Но, видимо, что-то пошло не так: всю первую половину января балерина больше развлекалась в гордом одиночестве.
Скрашивала досуг артистка с помощью фирменных шпагатов, на которые садилась в самых неожиданных местах и, как всегда, радовала фолловеров обнаженным телом. Вероятно, купальные стринги оказались самой востребованной вещью в гардеробе, а вот в лифе, вероятно, такой необходимости не было. Перед подписчиками балерина прикрывала грудь руками, а за кадром давала себе полную свободу.
Между тем, не все пользователи оценили откровенность балерины, многим ее подписчикам не привыкать к испанскому стыду, а кто-то искренне расстроен поведением экс-примы Большого.
«Видимо, так вам одиноко о дышать, что только фото радуют. Все люди с семьями, детьми, друзьями отдыхают, а вы — само несчастье. Жаль вас»;
«Стыдно за российский балет в ее лице»;
«Обслуживающий персонал, наверное, перекрестился в связи с отъездом»;
«Что-то у мужчин лица усталые и замученные!» — прокомментировали подписчики.
Саму же знаменитость, видимо, никак не огорчают слова злопыхателей. Отдых на Мальдивах в очередной раз произвел на балерину неизгладимые впечатления. Теперь за эмоциями в Москву, где через два Анастасия с размахом планирует отметить свое 47-летие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими интимными подробностями личной жизни поделилась Анастасия Волочкова.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
64%
0.21 74.59
0.33
Нашли ошибку?