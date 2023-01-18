Провожали целым островом: Волочкова «шумно» покинула Мальдивы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 54

Анастасия Волочкова улетела с Мальдив в гордом одиночестве

Провожали целым островом: Волочкова «шумно» покинула Мальдивы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Жених на виллу к знаменитости так и не прилетел, зато нашлись другие люди, которые будут скучать без знаменитости.

Жаркие каникулы балерины Анастасии Волочковой подошли к концу — накануне балерина покинула Мальдивы и показала в соцсетях, как ее провожал остров.

Попрощаться с артисткой, если верить снимкам, вышел только обслуживающий персонал виллы. Очарованная их вниманием, Анастасия решила сделать совместное фото на память. На других кадрах видно, как бывшая прима Большого театра уже прощалась с мальдивскими поклонниками с борта гидросамолета.

Обслуживающий персонал проводил Анастасию Волочкову с МальдивОбслуживающий персонал проводил Анастасию Волочкову с Мальдив. Фото: Instagram* / volochkova_art

Кстати, и на этот раз в объектив камеры не попал новый жених знаменитости, кондитер Дмитрий. Волочкова представила его поклонникам накануне Нового года и сообщила о скорой свадьбе и совместном путешествии на Мальдивы. Но, видимо, что-то пошло не так: всю первую половину января балерина больше развлекалась в гордом одиночестве.

Скрашивала досуг артистка с помощью фирменных шпагатов, на которые садилась в самых неожиданных местах и, как всегда, радовала фолловеров обнаженным телом. Вероятно, купальные стринги оказались самой востребованной вещью в гардеробе, а вот в лифе, вероятно, такой необходимости не было. Перед подписчиками балерина прикрывала грудь руками, а за кадром давала себе полную свободу.

Между тем, не все пользователи оценили откровенность балерины, многим ее подписчикам не привыкать к испанскому стыду, а кто-то искренне расстроен поведением экс-примы Большого.

«Видимо, так вам одиноко о дышать, что только фото радуют. Все люди с семьями, детьми, друзьями отдыхают, а вы — само несчастье. Жаль вас»;

«Стыдно за российский балет в ее лице»;

«Обслуживающий персонал, наверное, перекрестился в связи с отъездом»;

«Что-то у мужчин лица усталые и замученные!» — прокомментировали подписчики.

Саму же знаменитость, видимо, никак не огорчают слова злопыхателей. Отдых на Мальдивах в очередной раз произвел на балерину неизгладимые впечатления. Теперь за эмоциями в Москву, где через два Анастасия с размахом планирует отметить свое 47-летие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими интимными подробностями личной жизни поделилась Анастасия Волочкова

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