Волочкова призналась в сокровенном: без этого всегда «лезет на стену»

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Рита Миронова
Рита Миронова 11

Волочкова: без секса я начинаю лазить по стенам

Волочкова призналась в сокровенном: без этого всегда «лезет на стену»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Эпатажная балерина поделилась интимными подробностями личной жизни.

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику откровенными заявлениями. В этот раз она призналась, что не может обойтись без интимной близости больше двух дней.

«Для меня это очень важно. У меня два дня когда не было секса, я уже лезу на стены. Это потому что по-волочковски. Волочковская сила гораздо сильнее, чем лошадиная», — заявила балерина в интервью шоу «Злые языки».

На шоу Волочкова пришла после возвращения из отпуска на Мальдивах. Речь об интимных подробностях знаменитости зашла, когда у нее спросили насчет слухов о романе с таксистом из Азербайджана.

«Кара его зовут. Роман у меня был. Но только чувак мне снял, прости господи, остров отдельный, виллу трехэтажную, яхта парусная приходила каждый день на пирс прямо к вилле. У него еще, извините, пожалуйста, парк из элитных 22 автомобилей», — рассказала Волочкова.

Экс-прима Большого театра должна совсем скоро, наконец, выйти замуж. Провести торжество она обещала во второй половине января. Однако, отдыхать на Мальдивы Волочкова летала без жениха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приключения Волочковой на Мальдивах закончились плачевно.

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