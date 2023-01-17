Волочкова призналась в сокровенном: без этого всегда «лезет на стену»

Эпатажная балерина поделилась интимными подробностями личной жизни.

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику откровенными заявлениями. В этот раз она призналась, что не может обойтись без интимной близости больше двух дней.

«Для меня это очень важно. У меня два дня когда не было секса, я уже лезу на стены. Это потому что по-волочковски. Волочковская сила гораздо сильнее, чем лошадиная», — заявила балерина в интервью шоу «Злые языки».

На шоу Волочкова пришла после возвращения из отпуска на Мальдивах. Речь об интимных подробностях знаменитости зашла, когда у нее спросили насчет слухов о романе с таксистом из Азербайджана.

«Кара его зовут. Роман у меня был. Но только чувак мне снял, прости господи, остров отдельный, виллу трехэтажную, яхта парусная приходила каждый день на пирс прямо к вилле. У него еще, извините, пожалуйста, парк из элитных 22 автомобилей», — рассказала Волочкова.

Экс-прима Большого театра должна совсем скоро, наконец, выйти замуж. Провести торжество она обещала во второй половине января. Однако, отдыхать на Мальдивы Волочкова летала без жениха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приключения Волочковой на Мальдивах закончились плачевно.