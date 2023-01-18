Народная артистка РФ Лариса Удовиченко сломала позвоночник

Спектакли со знаменитостью не будут отменять, ее роли отыграет другая актриса.

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Печальную новость подтвердили организаторы ее спектаклей в Петрозаводске и Великом Новгороде. Объявление об этом разместили представители регионального отделения Кассир.ру в столице Карелии.

Известно, что актриса должна была участвовать в постановке «Новогодний переполох», но в Петрозаводск так и не попала.

«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки» — сообщается на сайте.

Организаторы спектакля объяснили, что актер Сергей Колесников и другие артисты все равно примут участие в представлении и попросили отнестись к случившемуся с пониманием.

Сама Лариса Ивановна пока не комментировала ситуацию и не выходила на связь с поклонниками. Что именно случилось со звездой — неизвестно. Фанаты уже построили много теорий касаемо причины несчастья. Одна из распространенных версий — Удовиченко неудачно упала во время репетиции.

К слову, чтобы восстановиться после перелома позвоночника, пациенту нужно как минимум полгода. В большинстве случаев требуются тяжелые операции. Во время реабилитации больные обязаны регулярно заниматься спортом для возвращения всех двигательных функции.

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