Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Удовиченко

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 318

Актер Бутин: Лариса Удовиченко сейчас находится на реабилитации

Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Удовиченко

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Сама актриса все еще молчит по поводу своего здоровья.

Новость о том, что актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника облетела сегодня все СМИ.

KP.RU узнали у актера Андрея Бутина о том, насколько серьезна ситуация с артисткой.

«Она получила серьезную травму позвоночника, ей сделали операцию, сейчас она восстанавливается. Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали «Новогодний переполох» были предупреждены о замене за две недели до спектакля», — заявил актер.

О том, где она получила травму, Бутин не рассказал, однако пояснил, что точно не на гастролях.

Кстати, Лариса Удовиченко должна была участвовать в постановке «Новогодний переполох», но в Петрозаводск так и не попала. Организаторы спектакля объяснили, что актер Сергей Колесников и другие артисты все равно примут участие в представлении и попросили отнестись к случившемуся с пониманием.

Сама Лариса Ивановна пока не комментировала ситуацию и не выходила на связь с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как народная артистка РФ Лариса Удовиченко сломала позвоночник.

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