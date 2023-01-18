В Польше предрекли возможный крах Варшавы после ответного удара России

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 10

Обозреватель Myśl Polska: ответная реакция России на агрессию НАТО уничтожит Варшаву

В Польше предрекли возможный крах Варшавы после ответного удара России

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

В случае обострения конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ Польша может стать основным полем боя.

Из-за действий польского руководства республика рискует быть втянута в военный конфликт с Россией. Такой сценарий развития событий обернется для Варшавы полным крахом. Об этом написала обозреватель газеты Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

По мнению колумнистки, Польшу нельзя назвать самостоятельным государством, а при возможном обострении отношений между НАТО и Россией народ республики станет «пушечным мясом».

«Понятно, что Польша не представляет собой сколько-нибудь значимого или даже самостоятельного политического образования, а является одним большим полигоном и возможным полем боя для того, чтобы оттеснить Россию как можно дальше на восток, что также соответствует немецким концепциям», — говорится в статье журналистки.

Читайте также

«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя

При этом Сильвия Горлицкая убеждена, что бурная антироссийская пропаганда замылила глаза полякам, которые не осознают реальную мощь российской армии. Из-за обилия недостоверной информации они считают, что РФ не способна справиться с «разваливающейся Украиной» поскольку использует устаревшую технику.

Также журналистка подчеркнула, что Россия не стремится уничтожить миллионы украинцев и не использует тактику выжженной земли. Однако в случае возможного конфликта с Польшей стратегия РФ может измениться. В любом случае, обозреватель газеты Myśl Polska убеждена, что Варшава не сможет противостоять перед силой России и обречена на уничтожение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой «тайный план» в отношении России разрабатывали власти США.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Саша Черно и Оганесян все: звезда «Дом-2» громко заявила о разводе с мужем
23:15
Мария Захарова рассказала о «врожденном уродстве» Олафа Шольца
23:09
В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Украины
23:01
Неугомонная: Виктория Боня чуть не лишилась пальцев во время восхождения на гору
22:52
Стаю больших волков сняли на видео в опасной близости от поселка в Коми
22:49
Можно понять: почему Германия не хочет поставлять Украине тяжелые танки Leopard 2

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023