«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 152

Советник Пушилина Гагин: ВСУ выдали ВС РФ позиции польских наемников в Соледаре

«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Боевики Незалежной относятся к польским наемникам как к неприятным попутчикам, ведь знают их коварный план.

Российские войска нанесли точные удары артиллерии по позициям польских наемников в Соледаре. Однако в этот раз место их дислокации искать не пришлось, ведь украинские военные любезно сообщили местоположение своих «союзников» из Польши в радиоэфире. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, между поляками и украинцами сложились непростые отношения.

«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Гагина, украинские националисты не любят польских представителей, именно поляков боевики пытаются отправить в самые напряженные точки фронта, относясь к ним как к «неприятным попутчикам». В основном это обусловлено тем, что у обоих представителей разные цели.

«Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — объяснил советник врио главы ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе.

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