Лечения нет: почему люди умирают от затяжной бессонницы

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 2 597

Невролог-сомнолог Царева рассказала о страшных особенностях фатальной семейной бессонницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

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Редкое заболевание, при котором мозг лишается возможности спать, не поддается лечению.

Полноценный сон считается залогом человеческого здоровья. Однако бывают случаи, когда люди теряют способность погружаться в сон, что приводит к летальному исходу. Можно ли распознать опасное заболевание, рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Елена Царева отметила, что за время своей практики не сталкивалась с фатальной семейной бессонницей.

«В принципе такое заболевание существует, встречается редко. Оно связано с тем, что мозг изменяет свою структуру, особенно в области, которая отвечает за сон, и поэтому возникает бессонница. Может передаваться по наследству, поэтому называется семейной», — объяснила специалист.

По словам врача, такая форма болезни может проявиться в любом возрасте, крайне редко ее диагностируют у детей и подростков. При этом фатальная семейная бессонница развивается поэтапно: сначала человек теряет сон, потом возникают последствия в виде панических атак и галлюцинаций. Далее происходит серьезное поражение нервной системы, после чего пациент умирает.

Елена Царева подчеркнула, что главный симптом опасной болезни — наличие бессонницы. Также могут возникать сопутствующие признаки в виде потоотделения или же расширения зрачков. При этом из-за редкости заболевания в современной медицине пока нет эффективного метода лечения.

«Снотворные, как правило, особо здесь не действуют, потому что изменяется именно сам механизм сна, именно та зона мозга, которая отвечает за сон. Не рефлексы, связанные со сном, не привычки, не тревожные состояния перед сном, а именно возможность мозга засыпать», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от фатальной семейной бессонницы скончался 16-летний москвич.

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