Массовое ДТП произошло в Находке

Улицы Приморья сейчас словно ледяные горки. В Находке массовые аварии: машины не могут затормозить и, скатываясь, врезаются друг в друга.

В одном ДТП пострадало по меньшей мере шесть авто. Дорогу пришлось перекрыть.

С ночи в Приморье идет снегопад, при этом температура воздуха близка к нулю, что создает идеальные условия для гололедицы.