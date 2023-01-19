Массовое ДТП произошло в Находке
Причиной аварии стал снегопад и гололед.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ Jason Tschepljakow; 5-tv.ru
Улицы Приморья сейчас словно ледяные горки. В Находке массовые аварии: машины не могут затормозить и, скатываясь, врезаются друг в друга.
В одном ДТП пострадало по меньшей мере шесть авто. Дорогу пришлось перекрыть.
С ночи в Приморье идет снегопад, при этом температура воздуха близка к нулю, что создает идеальные условия для гололедицы.
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