Жгучая брюнетка: Глафира Тарханова коротко постриглась и полностью сменила облик

Что подвигло знаменитую артистку на перевоплощение?

Актриса Глафира Тарханова всегда славилась роскошными локонами золотистого цвета, неброским макияжем и естественной красотой, которая так восхищала миллионную публику. Однако даже рыжеволосая красавица все-таки решилась на серьезные перемены — теперь звезда предстала в совершенно непривычном для всех образе.

Жгучая брюнетка с короткой стрижкой и непокорными локонами, волнистая челка, красная помада, вызывающие стрелки и дерзкий взгляд. Можно ли представить миловидную Тарханову в таком вульгарном виде? Теперь да, ведь именно так артистка появилась перед фанатами. Фото опубликовало издание 7Дней.ru.

Хоть знаменитость в корне изменилась, на кардинальные перемены Тарханова еще не готова. Бессовестный прикид оказался фальшивым — звезда перевоплотилась в героиню для очередного спектакля.

«Все артисты привыкают к нервной составляющей нашей профессии. Мы и после обучения часто держим экзамены. Новая роль, премьера, выход к зрителям, надежда, что все пройдет прекрасно — это всегда очень нервно и волнительно», — приводит издание слова артистки.

К слову, Тарханова нечасто рассказывает о личном. Красавица не показывает фото детей и не выкладывает совместные снимки с супругом, актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Муж знаменитости не любит публичности и не разрешает возлюбленной освещать их жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли смена образа сделать жизнь лучше.