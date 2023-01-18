Свет мой, зеркальце, скажи: может ли смена образа сделать жизнь лучше

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 396

Психолог Гладышева объяснила, может ли смена внешности изменить жизнь человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Покраска волос или красивый костюм не исправят внутренних комплексов, с подобными проблемами следует бороться иначе.

Новая одежда, прическа или даже кардинальная смена образа никогда не влияют на внутреннее состояние человека. Такое мнение выразила психолог Марина Гладышева в беседе с 5-tv.ru. По ее словам, желание изменить что-то в себе исходит от психологической составляющей и наблюдается у людей как следствие определенного настроения, а не основной идеи.

«Изначально все идет от внутреннего к внешнему, а не наоборот. Это значит, что человек не может прийти и поменять прическу на любую. В идеале в голове это так: могу сделать все что угодно, но человек будет делать только то, что определяется его внутренним состоянием», — заявила эксперт.

Психолог отметила, что люди склонны выбирать одежду, исходя из своего настроения и душевного порядка. Если человек в хорошем расположении духа, то у него наверняка появится мысль: «почему бы прическу себе не сделать хорошую?» Такие изменения только скрасят жизнь. При этом позволить что-то новенькое могут не все. Например, у людей в депрессии нет желания и сил экспериментировать со внешностью.

«Никакая одежда и ничто другое на человека не влияет, она может вторично только на первичное его состояние», — объяснила Гладышева.

Однако встречаются случаи, когда люди пытаются передать внутренние изменения через внешние. Это бывает у женщин после расставания с избранником. Они решают коротко постричься или нарастить длинные волосы, надевают необычные вещи и в целом уходят от прежнего образа. Такие перемены обусловлены определенными событиями, которые повлияли на их психологическое состояние.

По словам эксперта, любители постоянных перемен во внешности недовольны собой внутри. Когда у человека все хорошо с самооценкой, он адекватно воспринимает отражение в зеркале и у него не появляется мысли о пластических операциях, покраске волос и прочих процедурах.

Ранее психолог Андрей Зберовский в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему Екатерина Варнава внезапно постриглась «под мальчика».

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