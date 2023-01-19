Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ИВЛ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 415

Уже девять дней жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду висит на волоске. Спасти спортсмена пытаются лучшие медики страны.

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ИВЛ

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, за жизнь которого уже девять дней борются лучшие медики страны, планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что данное решение принято с целью провести очередную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ОКМЭ), она позволяет поддерживать жизнь пациента за счет насыщения крови кислородом.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что накануне спортсмена посетила его супруга, фигуристка Оксана Домнина. Это произошло впервые с момента госпитализации знаменитости.

Как известно, Роману Костомарову стало плохо 10 января, его госпитализировали в больницу в Коммунарке. У пациента была диагностирована пневмония и двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральной области), позже заболевание осложнилось еще и сепсисом легких, на фоне которого у олимпийского чемпиона посинели ноги.

Все эти дни ни близкие фигуриста, ни врачи, которые занимаются его лечением, не дают никаких прогнозов. Состояние спортсмена оценивается как крайне тяжелое. Однако медики, с которыми пообщались журналисты 5-tv.ru, называют сеспис самым опасным из всех диагнозов, поставленных Костомарову.

Дело в том, пояснили специалисты, что недуг может распространиться по всему телу, из-за этого велика вероятность развития дыхательной и почечной недостаточности. Выжить в такой ситуации сможет только счастливчик. При этом шансы на это у фигуриста все же есть, полагают врачи: возраст в данном случае на его стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за здоровье олимпийского чемпиона борются лучшие врачи России.

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