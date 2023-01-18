Актер Батурин рассказал последние новости о здоровье фигуриста Костомарова

Артист уверен, что бывший партнер спортсмена Татьяна Навка поставила на уши всех, кого можно, чтобы спасти жизнь олимпийского чемпиона.

Российский актер Юрий Батурин поделился последними подробностями о состоянии фигуриста Романа Костомарова. По словам артиста, он хорошо знаком с олимпийскими чемпионом и в курсе случившейся с ним истории. По последним сведениям, у спортсмена наблюдаются сильные ухудшения.

«Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай Бог ему здоровья», — поделился актер в интервью изданию StarHit.ru.

При этом артист полагает, что несмотря на все трудности, Роман обязательно выкарабкается, ведь его здоровьем сейчас занимаются лучшие врачи, и в этом, возможно, заслуга его бывший партнерши по льду, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В паре фигуристы выступали более 15 лет, вместе переживали взлеты и падения, а еще сумели сохранить теплые, дружеские отношения, хоть и каждый потом пошел своей спортивной дорогой.

«Он спортсмен, думаю, что его партнерша Навка всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший», — добавил актер.

Как известно, актер 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован в больницу Коммунарки 10 января. Кроме пневмонии, у знаменитости диагностирован двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральной области) и сепсис в легких, на фоне этого у больного даже посинели ноги. Сейчас он находится на ИВЛ, а до этого ему провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая позволяет поддерживать жизнь пациента за счет насыщения крови кислородом. Состояние олимпийского чемпиона накануне, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, комментировала его супруга Оксана Домнина — ни хороших, ни плохих новостей спортсменка не сообщила, лишь подчеркнула, что ситуация крайне тяжелая.

Никаких прогнозов пока официально не озвучивают медики, занимающиеся лечением чемпиона, однако врачи-пульмонологи, с которыми беседовал 5-tv.ru, не исключают, что шансы выжить у спортсмена есть, но и не отрицают высокие риски не выкарабкаться из-за сепсиса. По их словам, это очень опасное заболевание, которое может распространиться по всему телу и тогда велика вероятность развития дыхательной и почечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая причина могла подкосить здоровье Романа Костомарова, по мнению его коллеги Светланы Журовой.