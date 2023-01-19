Умер режиссер Николай Досталь

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Известный российский и советский режиссер долго шел к славе.

Умер режиссер Николай Досталь

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Известный советский и российский режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Он родился 21 мая 1946 года в Москве. Первым образованием стал факультет журналистики МГУ, а уже вторым — режиссерское отделение ВКСР. Он учился у лучших — в мастерской Георгия Данелия.

Начал карьеру, работая ассистентом режиссера, а затем и вторым режиссером на киностудии «Мосфильм», с 1982 года Досталь уже попробовал себя в качестве режиссера-постановщика.

Как режиссер он снял 17 фильмов, еще к семи написал сценарии. Он известен широкому кругу отечественных зрителей как создатель кинокартин «Раскол», «Стилет» и «Гражданин начальник».

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