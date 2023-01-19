Путин последовал ежегодной традиции и окунулся в прорубь на Крещение

Глава РФ Владимир Путин последовал ежегодной традиции и окунулся в крещенскую прорубь. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

«Вы знаете, что сегодня праздник Крещения. Президент принимал участие в купаниях, делал он это в Подмосковье», - прокомментировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в этом году фотографий или видеоматериалов не подготавливали и решили просто сообщить: Владимир Путин поддержал ежегодную крещенскую традицию.

Пресс-секретарь президента также добавил, что российский лидер готовится провести несколько международных телефонных разговоров и встреч. В том числе, он побеседует с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, чтобы подвести итоги работы главы космического ведомства.

Окунание в купель на Крещение Господне стало для главы РФ настоящей традицией, которой он не изменяет из года в год. Обычно для места погружения Путин выбирает в Подмосковье, но в 2018 году окунался в иордань на озере Селигер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Путин выбирает Подмосковье для совершения церковного обряда. По словам Пескова, вокруг Кремля сложно найти прорубь.