Песков о купании Путина на Крещение: «Сложно найти прорубь вокруг Кремля»

Глава государства не раз участвовал в крещенской традиции.

Президент России Владимир Путин еще не принял решение об участии в крещенских купаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если он (Владимир Путин — Ред.) решит это сделать, то мы вам сообщим», — пообещал журналистам представитель Кремля.

Также Песков назвал вероятное место, где глава государства может совершить церковный обряд.

«Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. Одной из традиций этой ночи является купание в проруби.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как крещенские купания будут организованы в период антиковидных ограничений. Предполагается, что иордани во время праздника в этом году посетят более миллиона верующих.