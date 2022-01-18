Песков о купании Путина на Крещение: «Сложно найти прорубь вокруг Кремля»
Песков допустил участие Путина в крещенских купаниях в Подмосковье
Фото: ТАСС /Alexei Druzhinin
Глава государства не раз участвовал в крещенской традиции.
Президент России Владимир Путин еще не принял решение об участии в крещенских купаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если он (Владимир Путин — Ред.) решит это сделать, то мы вам сообщим», — пообещал журналистам представитель Кремля.
Также Песков назвал вероятное место, где глава государства может совершить церковный обряд.
«Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. Одной из традиций этой ночи является купание в проруби.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как крещенские купания будут организованы в период антиковидных ограничений. Предполагается, что иордани во время праздника в этом году посетят более миллиона верующих.
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