ВС РФ уничтожила скопление украинской техники в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

МО РФ: российские войска уничтожили 80 боевиков ВСУ и много украинской техники в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Скоро националисты Украины останутся совсем безоружными, несмотря на западные «подарки».

Российские военные вновь отличились слаженной работой в зоне боевых действий. На Донецком направлении подразделения Южного военного округа бойцы ВС РФ продолжили успешные наступательные действия и ликвидировали противника в районе населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“ и две САУ „Акация“», — заявил он на брифинге.

В том числе Конашенков сообщил об уничтожении украинского склада боеприпасов в Карловке ДНР и ликвидации радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства в Курахово ДНР.

Стоит отметить, накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град» в Краматорске. Это очень трагическое событие для противника, ведь как теперь использовать западные «подачки» на поле боя? Еще военнослужащие России сбили самолет Су-25 Украины при помощи истребительной авиации. Это случилось неподалеку с населенным пунктом Яблоневка в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы добились большого успеха под Красным Лиманом. Артиллерия и авиация разнесли там крупный склад с оружием и техникой ВСУ.

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