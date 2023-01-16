Артиллерия и авиация РФ разнесли склад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом
ВС РФ уничтожили 75 боевиков ВСУ и склад с оружием и техникой под Красным Лиманом
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
За сутки потери среди украинских боевиков убитыми составили не менее 150 человек, рассказали в Миноброны РФ.
Артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили слад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом. Об этом сообщил официальный представитель Миноброны РФ генерал-лейтенант Игорь Конешенков.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР», — рассказал Игорь Конешенков в ежедневной сводке.
На краснолиманском направлении артиллеристам также удалось поразить скопления живой силы противника неподалеку от сел Серебрянка и Терны. Потери ВСУ составили: три танка, пять БМП, пикап и 75 человек убитыми.
Существенные потери националисты также понесли на донецком (уничтожены более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей) и южнодонецком направлениях (ликвидированы до 30 боевиков, ББМ и два пикапа).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске. По его словам, киевский режим совершенно не ценит своих солдат и отправляет их на убой.
- 16 янв
- Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью
- 16 янв
- «Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
- 16 янв
- Российская ПВО сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе
- 16 янв
- Песков: Россия никогда не наносит удары по жилым домам Украины, в отличие от ВСУ
- 16 янв
- На все — пять секунд: командир Ка-52 раскрыл секрет успеха в бою с противником на Украине
- 16 янв
- Командир ВСУ признал отступление войск из Соледара: «Это поражение»
- 16 янв
- Здесь я дома: SHAMAN дал благотворительный концерт в Луганске и Мариуполе
- 16 янв
- Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
- 16 янв
- ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска
- 16 янв
- Огненный смерч: Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
79%
0.72 73.83
0.72
Нашли ошибку?