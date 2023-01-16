Артиллерия и авиация РФ разнесли склад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом

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Игорь Рязов
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ВС РФ уничтожили 75 боевиков ВСУ и склад с оружием и техникой под Красным Лиманом

Артиллерия и авиация РФ разнесли склад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

За сутки потери среди украинских боевиков убитыми составили не менее 150 человек, рассказали в Миноброны РФ.

Артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили слад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом. Об этом сообщил официальный представитель Миноброны РФ генерал-лейтенант Игорь Конешенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР», — рассказал Игорь Конешенков в ежедневной сводке.

На краснолиманском направлении артиллеристам также удалось поразить скопления живой силы противника неподалеку от сел Серебрянка и Терны. Потери ВСУ составили: три танка, пять БМП, пикап и 75 человек убитыми.

Существенные потери националисты также понесли на донецком (уничтожены более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей) и южнодонецком направлениях (ликвидированы до 30 боевиков, ББМ и два пикапа).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске. По его словам, киевский режим совершенно не ценит своих солдат и отправляет их на убой.

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