«Одинокий бродяга любви Казанова» внезапно пропал с отечественной сцены и спокойно живет в другой стране, не выходя на связь с журналистами.

Легендарный певец Валерий Леонтьев давно не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. О жизни 73-летнего артиста, уехавшего из России в США еще прошлой зимой, практически ничего не известно. О том, чем может заниматься артист за границей, рассказал блогер Рустам Солнцев.

Как пишет Teleprogramma.pro, из-за нехватки финансов Леонтьеву якобы пришлось продавать вещи. По мнению Рустама Солнцева, забытый всеми артист действительно мог попрощаться со своим «хламом» из-за того, что его накопилось слишком много.

«Все просто! Забодало! Ему просто может надоесть все это. Вещей у Валерия много, ими все захламлено», — заверил блогер.

При этом Рустам Солнцев посчитал, что певец поступил мудрее многих своих коллег, и попросту затаился за границей, не делая никаких заявлений.

«А Леонтьев сидит и продает свои концертные гольфики. И пусть продает! Ради Бога!» — подытожил Солнцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исчезнувший со сцены Леонтьев решил продать недвижимость в США из-за проблем со здоровьем. Еще весной 2022 года ему прооперировали глаза, а позже — ноги.