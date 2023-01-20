В Норильске эффектно снесли трубы неработающего завода — эпичные кадры

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Предприятие закрылось еще в 2016 году.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эпичные кадры пришли из Норильска. На территории бывшего завода «Норникель» снесли две трубы высотой 150 и 180 метров. Предприятие не работает с 2016 года, вокруг пустующие здания.

Поэтому такой способ демонтажа оказался самым быстрым и дешевым, уверяют специалисты. Взрывчатку заложили у основания труб. Там же прорубили отверстия, чтобы конструкции рухнули в нужную сторону.

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