Две сугубо исторические даты напомнили о том, что эхо большой мировой войны середины XX века еще не затихло. 85 лет трагедии в Бабьем Яру, где нацисты массово уничтожали гражданских, и 80 лет Нюрнберга — приговору нацистским преступникам, но последовательность «преступление и спустя пять лет наказание» не окончена.

Нюрнбергский трибунал судил главарей, а коллаборационистов оставил на откуп местным властям, и тут, как мы видим, колесо истории не только застопорилось, но даже в некоторых местах его пытаются «провернуть назад». Конечно, речь прежде всего о современной Украине.

Бабий Яр в годы войны — овраг на окраине Киева, куда захватившие город немцы сгоняли на расстрел неугодных. Евреев прежде всего, но не только, еще цыган, пленных солдат Красной армии, пациентов психбольниц. Всех, кто мешал своим существованием.

И в советские годы, ради сохранения межнационального единства народов, говорили — расстреливали немцы. Это так, но не совсем так. Руководили процессом немцы. А вот помогали — составляли списки, арестовывали, конвоировали в Бабий Яр местные. По подсчетам историков, две трети расстрельных команд состояли из коллаборационистов.

Первое октября в Киеве отметили государственный праздник — День защитников и защитниц Украины, учрежденный, внимание, в день основания УПА*, организации террористической и запрещенной в России. Зеленский отправился в одно из подразделений, известное своими неофашистскими взглядами. Награды раздавал. И в кадр попал шеврон на воротничке у одного из командиров. Две молнии. Как у СС. Да как вы могли подумать такое? Просто похож.

А вот портрет на доске почета уж точно ни с кем не спутаешь — это Евген Коновалец, основатель другой террористической организации, запрещенной в России ОУН**, чьи последователи первыми пошли в нацбаты немцев и не гнушались выполнять самую гнусную работу по очистке территории. Его прах первым перенесли с большим пафосом в Киев в этом году. В общем-то вполне понятные сигналы шлют нынешние киевские власти.

Почему же мы видим фашистский ренессанс там, где сотни тысяч человек погибли от коричневой чумы? Корреспондент «Известий» Александр Терехин продолжит тему.

Вот так незаметно верхушка Киева вспоминала жертв одной из самых страшных трагедий в истории человечества — массовые расстрелы в Бабьем Яре. А так, с почестями и парадом, ранее перезахоранивала останки тех, кто 85 лет назад помогал нацистам в их зверствах. Между могилами жертв и пантеоном пособников палачей всего семь километров. Маршрут, к слову, пролегает через проспект Бандеры. Но для современной Украины в этом нет противоречий. Вот и Зеленский, перечисляя жертв нацистов, ставит в один ряд и евреев, и украинских националистов.

Сентябрь 1941 года. На седьмой день оккупации в Киеве появляются сотни объявлений. Всем евреям с вещами и документами предписывают явиться на пункты сбора. Вместо ожидаемых пары тысяч человек пришли десятки тысяч. Очереди растянулись на несколько километров. А потом начался конвейер. Людей прагматично заставляли раздеться и лечь прямо на гору тел, а затем расстреливали в упор. Младенцев кололи штыками. Вот что рассказывали свидетели следователям 80 лет назад.

«У нескольких детей обнаружены были вдавления черепного свода с полными переломами от действия каким-то предметом. В большинстве своем — отпечатки рукояток парабеллумов».

Расстрельные команды сменялись. Каждую минуту убивали по 40-50 человек. Некоторых закапывали заживо. Спастись смогли только 29 пленников. В том числе Дина Проничева, чьи показания потом легли в основу обвинительного приговора.

«Стали всех расстреливать. Я зажала кулаки и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность. Но я упала на трупы благополучно. Не расстрелянная», — вспоминала Дина Проничева.

По словам очевидцев этого кошмара, процессию до самого конца охраняли украиноязычные мужчины. Без жалости вели на убой своих соотечественников.

«Многие люди еще были живы. И вот бандеровцы не винтовками, не пулями, а лопатами, другим инструментом добивали этих людей», — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Раисе Майстренко в 1941 году было пять лет. Ее из оврага смерти чудом смогла вынести бабушка. Несколько лет назад она открыто рассказывала нам обо всех зверствах и фашистов, и их пособников. Сегодня трудно представить, что с ней может случиться после такого откровенного разговора про новых героев Украины.

«С одной стороны сидели немцы и полицаи, которые стреляли, безостановочно сменялись. Раздетых догола людей гнали, стреляли, они падали в яму», — рассказала Раиса Майстренко.

От рук фашистов и их пособников могли погибнуть до 200 тысяч человек. И вот еще одна параллель: западные СМИ два года закрывали глаза на трагедию. Первым о зверствах в Киеве сообщает польское подполье. Новость короткой строкой дает американское агентство. А следом уже и советская пресса: вот выпуск «Известий» от 19 ноября 1941 года. В Киеве казнили 50 тысяч евреев. Еще даже нет упоминания Бабьего Яра. Показательно, что западные СМИ больше не скажут о трагедии ни слова вплоть до осени 1943 года. Всю правду об ужасах, чинимых нацистами, мир узнает только после освобождения Киева.

«Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем — мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет», — заявил обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко.

Роман Руденко уже 80 лет назад заговорил об опасности повторения коричневой чумы. У него перед глазами были тысячи доказательств зверств фашистов. Его сын рассказал нам, что одним из главных доказательств стали документальные кинофильмы, которые оккупанты сами снимали для своих потомков.

«Были очень жесткие кадры, а именно горы трупов, цех по переработке человека на кости, мясо и кожу, трупы детей», — рассказал сын главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Сергей Руденко.

Даже с такими уликами кара настигла лишь самих оккупантов. 12 представителей немецкой верхушки были приговорены к смерти. Казнили и непосредственных палачей — в частности, на площади Калинина, теперь это Майдан Незалежности, повесили еще дюжину фашистов. Но вот пособники из числа украинцев сбежали.

«Учитывая прошлое Украины, ее идеология должна быть запрещена. Посмотрите, украинские группировки открыто носят нацистские символы и хвастаются этим. Послушайте, как немцы говорят, что им нужно убить как можно больше русских. Разве это не нацизм?» — заявил доктор исторических наук Эрик Бранка.

Отряд киевской полиции, которая по всему городу вычисляла евреев, возглавлял выходец из ОУН (признана экстремистской и запрещена в России) Анатолий Орлик. Это его люди готовили расстрельные списки и охраняли толпу на пути в Бабий Яр. После отступления немцев он служил в дивизии «Галичина», потом перебрался в Великобританию.

А это Петр Войновский — еще один сторонник Мельника, возглавлявший в 1941 году Буковинский курень, отряд полиции, вызванный в Киев из западной части страны. Они устраивали погромы, топтались по головам младенцев и вспарывали животы беременным женщинам. После войны Войновский осел в США, где умер на 83-м году жизни. Чем не следующий кандидат для пантеона украинских героев?

«Ну, собственно, это отцы их политической нации. Поэтому они для них — столпы той идеологии, которую они сейчас насаждают на территории бывшей Украины», — отметил политолог Алексей Кочетков.

Да и сам идеолог украинского национализма, руководитель ОУН (признана экстремистской и запрещена в России) Мельник, до старости прожил в Европе и писал мемуары, которые легли в основу современной незалежной государственности.

«Нам надо уничтожить нацизм, а уничтожить его можно только одним путем. Придя туда, убрав нацистов и приведя к власти антифашистов», — заявил народный депутат Верховной рады Украины пятого, шестого и седьмого созывов Владимир Олейник.

Но вместо категорического осуждения Запад выражает поддержку. Нацистскому пособнику Гунько из дивизии «Галичина» рукоплещет парламент Канады.

И вот к чему сегодня подтолкнул западный мир Украину. Дом профсоюзов в Одессе, Аллея ангелов в Донецке, разбомбленный драмтеатр в Мариуполе — список преступлений потомков украинских националистов достоин новых судебных томов.

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* — УПА признана террористической организацией и запрещена в РФ.

* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.