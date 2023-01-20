Вдова Абдулова нашла новую любовь спустя 15 лет после смерти актера

После смерти Александра Абдулова его вдова Юлия Мешина почти не появлялась на публике. Женщина не давала громких интервью, предпочитала молчать о жизни подрастающей дочери покойного актера. Казалось, в этой семье все тихо и стабильно. Но появление Юлии и Евгении на могиле легенды кинематографа с неким мужчиной произвело фурор. Как пишет KP.RU, Мешина нашла себе любовника спустя 15 лет после похорон мужа. Кто же он на самом деле?

Издание утверждает, что возле могилы Абдулова с Юлией находились несколько мужчин. Один — друг актера, бизнесмен Алексей Орлов. Он является крестным отцом Евгении. Именно он помогал кумиру миллионов лечиться, когда тот узнал неутешительный диагноз — онкология. Слухи о том, что Алексей ухаживает с вдовой Абдулова ходили давно, но пара их никак не подтверждала.

Второй мужчина рядом с Мешиной — некий Юрий, пишет KP.RU. Именно его и подозревают в тайной связи с вдовой Абдулова. По данным издания, кавалер Юлии регулярно появляется в ее доме, возит по делам и ухаживает как подобает настоящему влюбленному мужчине.

Впрочем, пара никак не комментирует эти слухи. Правдивы ли догадки — остается только фантазировать.

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