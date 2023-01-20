Вдова Абдулова нашла новую любовь спустя 15 лет после смерти актера

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 286

Александра Гаврииловича не стало 3 января 2008 года. Жизнь унесла тяжелая болезнь.

Вдова Абдулова нашла новую любовь спустя 15 лет после смерти актера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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После смерти Александра Абдулова его вдова Юлия Мешина почти не появлялась на публике. Женщина не давала громких интервью, предпочитала молчать о жизни подрастающей дочери покойного актера. Казалось, в этой семье все тихо и стабильно. Но появление Юлии и Евгении на могиле легенды кинематографа с неким мужчиной произвело фурор. Как пишет KP.RU, Мешина нашла себе любовника спустя 15 лет после похорон мужа. Кто же он на самом деле?

Издание утверждает, что возле могилы Абдулова с Юлией находились несколько мужчин. Один — друг актера, бизнесмен Алексей Орлов. Он является крестным отцом Евгении. Именно он помогал кумиру миллионов лечиться, когда тот узнал неутешительный диагноз — онкология. Слухи о том, что Алексей ухаживает с вдовой Абдулова ходили давно, но пара их никак не подтверждала.

Второй мужчина рядом с Мешиной — некий Юрий, пишет KP.RU. Именно его и подозревают в тайной связи с вдовой Абдулова. По данным издания, кавалер Юлии регулярно появляется в ее доме, возит по делам и ухаживает как подобает настоящему влюбленному мужчине.

Впрочем, пара никак не комментирует эти слухи. Правдивы ли догадки — остается только фантазировать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем свел с ума актрису Екатерину Вилкову гений Александр Абдулов.

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