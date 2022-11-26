«Психосексуальная травма детства»: Вилкова была страстно влюблена в Абдулова

При жизни артист пользовался невероятным успехом у женщин. Если дама и не была поклонницей творчества, то ценительницей его мужской красоты — наверняка.

Актриса Екатерина Вилкова в юности была влюблена в ныне покойного Александра Абдулова. Об этом она рассказала интервью Лауре Джугелии. Артистка с детства мечтала играть на сцене и в кино, планомерно двигалась по карьерной лестнице. Однако одну из своих грез реализовать звезда не смогла. Легендарный советский актер ушел из жизни и не успел побывать партнером Вилковой по съемочной площадке.

Звезда сериала «Шифр» все же сумела встретиться однажды со своим кумиром. Случилось это в ее родном городе — Нижнем Новгороде, куда Абдулов приехал со спектаклем. Вилкова призналась, что сделала даже типичное «фанатское» фото с артистом. Но сыграть с ним вместе так и не довелось.

«Саша Абдулов — психосексуальная травма моего детства, потому что он очень похож на папу, мне так казалось. Все фильмы с его участием… Это мой принц с каждой картины. Когда ты смотришь фильм „Гений“ или еще что-то, где его бьют, где его мучают… Саша был неприкосновенная фигура», — делилась эмоциями артистка.

Александр Абдулов, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Кавашкин Борис / ТАСС

На протяжении всей карьеры в кино и театре Александр Абдулов пользовался невероятной популярностью, особенно его мужественные черты восхищали, конечно, дам. Его возлюбленными становились первые красавицы, а миллионы поклонниц тихо плакали, сравнивая экранного героя с мужьями, шаркающими дырявыми тапками по квартире. Артист пробовал себя в роли режиссера и телеведущего, был востребован до последних дней.

Серьезные проблемы со здоровьем у Абдулова начались в 2007 году. У артиста были обнаружены проблемы с сердцем после операции, он провел шесть суток в реанимации. Через месяц израильские врачи обнаружили у него рак легкого в четвертой стадии. 23 сентября футболисты «Локомотива» и «Спартака» вышли на поле перед матчем в футболках с изображением актера и надписью «Верим в победу!». 3 января 2008-го он скончался в возрасте 55 лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Анна Большова рассказала, каким запомнила своего коллегу и объект нежных чувств (разумеется) Александра Абдулова.