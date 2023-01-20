США и Германия не смогли договориться о передаче танков Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 41

В Киеве то и дело призывают «коллективный Запад» оказывать содействие в противостоянии с Россией. За рубежом понимают — такая тактика разрушительна.

США и Германия не смогли договориться о передаче танков Украине

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Украине в ближайшее время не приходится рассчитывать на модные германские танки типа Leopard, о чем так громкого раньше вещали в США. Как пишет CNN, глава американского минобороны Ллойд Остин не смог найти общий язык с немецким коллегой Борисом Писториусом, потому помощь откладывается.

Германия еще в четверг получила запрос на одобрение передачи Незалежной боевых машин немецкого производства. Однако положительного ответа не поступило. По данным CNN, Ллойд Остин проводит крайне агрессивную политику, чтобы заставить власти ФРГ принять выгодное ему решение. Между тем вторая сторона менять позицию по вопросу не собирается.

Очередные переговоры Остина с Писториусом не дали никакого результата. В США все еще надеются урегулировать ситуацию.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировал мировую обстановку премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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