«Свою смерть не слышно»: как в Донецке спасали мужчину с дыркой в сердце от снаряда ВСУ
Врачи ИНВХ в Донецке спасли мирного жителя после попадания осколка в сердце
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
Радикалы обстреливают гражданских, а после получают неминуемый «бумеранг».
Мирного жителя с повреждением стенки сердца спасли врачи Донецка. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину ранил осколок снаряда при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности рассказал директор Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) им. В. К. Гусака Эмиль Фисталь.
«Когда его привезли, было даже непонятно, где у него рана. Думали, это брюшная полость», — сказал врач.
По словам медика, в реанимационном отделении у пострадавшего наступила клиническая смерть. За него боролись кардиохирурги. Как оказалось, осколок был в перегородке между желудочками. Удалять его не стали, поскольку он не повредил так называемые магистральные сосуды. Специалисты провели операцию, устранив кровотечение. Пациент Алексей Савченко пояснил, что во время обстрела со стороны ВСУ был погибший, а еще нескольких людей ранило.
«Правду говорят — свою (смерть — Прим.ред.) не слышно. Она не свистит, не шумит. Просто взрыв, пыль, темнота», — пояснил Савченко.
Перед этим была информация о пяти пострадавших за сутки в результате атак со стороны украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Пострадали Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса и уничтожению радикалов ВСУ, начатую в феврале 2022 года. Ее конечная цель — денацификация и демилитаризация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.
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