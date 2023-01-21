Dеаth frоm аbоvе: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 22

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35с, и боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с патрулируют и прикрывают действия бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации. Полеты выполняются с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из таких вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Экипажи Су-25 наносят ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполняются парами с малых высот. После ударов экипажи выполняют маневр, выпуская тепловые ловушки, и возвращаются на базу.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Тема:
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