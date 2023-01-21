Пять жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 60

Противник использует для атак натовский калибр, не думая о глобальных последствиях.

Пять жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

Пять мирных граждан Донецкой народной республики (ДНР) пострадали за прошедшие сутки от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Штаб теробороны ДНР.

С субботнего утра украинские военные продолжили атаки республиканской территории. В частности, под вражеским огнем снова оказался Донецк. Так, по Кировскому и Куйбышевскому районам города противник выпустил три снаряда калибром 155 миллиметров. Через две минуты по этим же районам неонацисты выпустили еще четыре таких же снаряда.

Накануне была информация, что боевики ВСУ атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка шестью снарядами калибром 155 миллиметров. В тот же день сотрудники регионального МЧС вытащили из-под завалов разрушенного националистами дома мужчину.

Спецоперация России в Донбассе по защите гражданских от неонацистов, начатая в феврале 2022 года, продолжается. Российские войска освободили ряд территорий в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

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