Стас Михайлов похорошел вслед за Киркоровым: тоже пластика?

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Певец Стас Михайлов похорошел вслед за Филиппом Киркоровым после Нового года

Стас Михайлов похорошел вслед за Киркоровым: тоже пластика?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Некоторые звезды любят покрасоваться друг перед другом. Что же сделал с собой артист?

Певец Стас Михайлов похорошел следом за своим коллегой по цеху Филиппом Киркоровым. Фотографию выложила в соцсетях супруга исполнителя хита «Все для тебя» Инна. Снимок опубликовал портал 7Дней.ru, отметив, что аудитория не медлила с восторженными комментариями.

«Разгадать его, как код Да Винчи… Взгляд, окрыленный чувствами»;

«Сколько Благородства в этих Глазах»;

«Красавчик!» —писали в соцсетях юзеры.

Говоря о последнем комментарии, его опубликовала супруга не менее известной звезды эстрады Олега Газманова, Марина. Сам Михайлов заметил, что никогда не делал никакую пластику, а только пересаживал волосы. Со слов селебрити, его внешность поразительно изменилась благодаря правильному питанию, он заметно похудел. Кроме того, мужчина сделал стильную прическу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Стас Михайлов внезапно пропал со сцены.

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