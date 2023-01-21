Порноколлажи и угрозы: жизнь учительницы превратили в ад из-за выдуманного долга

В попытках получить деньги коллекторы осаждают не только преподавателя, но и ее коллег по гимназии. Образовательное учреждение оказалось, по сути, в телефонной «блокаде».

Коллекторы превратили в ад жизнь учительницы из Санкт-Петербурге из-за выдуманного долга, сообщил источник 5-tv.ru. В распоряжение редакции также попали скрины с перепиской телефонных террористов и женщины.

В прошлом году учительница взяла деньги в микрофинансовой организации. Какое-то время она добросовестно выплачивала долг, однако его сумма только продолжала расти. В итоге в конце октября ей пришлось столкнуться с коллекторами.

Так, педагог стала жертвой кибершантажа — ее лицо начали использовать в порнографических коллажах и распространять в сети. Фальшивые анкеты с данными учительницы появились на сайтах с эскорт-услугами.

Коллекторы распространили порноколлажи с петербургской учительницей в сети. 5-tv.ru

Коллекторы публиковали об учительнице и другие недостоверные и порочащие ее сведения. Например, что она мошенница и страдает от алкогольной зависимости.

Не обошлось и без угроз. Причем они поступали не только учительнице, но и ее коллегам по гимназии. Например, злоумышленники грозились продать ребенка на органы, если педагог немедленно не погасит задолженность. Угрожали также убить мать одной из сотрудниц образовательного учреждения.

Коллекторы угрожают жизни петербургской учительницы, ее коллегам и их близким. Фото: 5-tv.ru

Учительница и ее коллеги заблокировали номера телефонов коллекторов. Однако тогда те устроили телефонную «блокаду» гимназии — звонят на номер телефона образовательного учреждения. Учителя осажденной гимназии неоднократно обращались в полицию, однако звонки продолжаются один за другим.

Как отмечает 78.ru, измывающееся над учительницей коллекторское агентство может обладать интересной подноготной. По предварительной информации, в конторе трудятся коллекторы из закрытого за «проказы» «Агентства ликвидации долгов». Его методы работы которого оказались в центре скандала несколько лет назад из-за чрезмерной агрессивности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое наказание ждет слишком «ответственных» коллекторов.