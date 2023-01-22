Чем грозит поставка танков Leopard на Украину и кто первый от этого умрет?

Депутат Петер Быстрон напомнил коллегам, что их деды уже отправляли на Украину вооружения, чтобы сломить Россию. В итоге силу русского оружия почувствовали в Берлине.

То, что происходит сейчас на фронте, серьезно беспокоит западных спонсоров Украины. Однако из официальных киевских источников льется духоподъемная пропаганда. Соледар, который сдали еще на прошлой неделе, на этой официально ВСУ еще «обороняют».

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Чтобы оценить реальную ситуацию, на Украину с необъявленным визитом прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Как выяснила газета Washington Post, Зеленского интересовало, не снизится ли финансирование. Бернс оценил, что транша, который был утвержден конгрессом на 45 миллиардов, хватит до июля-августа. А дальше — «помощь будет получить труднее».

На Западе ощущают приближение некоего переломного момента, который или уже наступил, или вот-вот наступит. Тем не менее пока режиму Зеленского еще помогают. Но уже не так дружно. Камнем преткновения на этой неделе стали танки.

Британия обещала отправить свои 14 Challenger. Но главные оружейники альянса — США и Германия — пока не решаются. В Германии из-за этого кипят нешуточные страсти. Даже сменился министр обороны. В Бундестаге вопрос забуксовал, в том числе из-за «плохих» исторических аллюзий.

«Немецкие танки против России на Украине? Ваши деды уже пытались это сделать — тогда, с Мельниками и Бандерами. И каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон, а в конце концов — русские танки здесь, в Берлине», — заявил в Бундестаге депутат от партии «Альтернатива для Германии» Петер Быстрон.

По данным немецких СМИ, вопрос поставок своих танков Leopard Германия связала с поставками американских Abrams. Мол, только после вас. Американцы отнекиваются — мол, наши танки слишком большие и сложные, тянуть их через океан — дело хлопотное. Давайте лучше вы, вы же поближе.

При этом составы с Abrams давно в Европе. Пентагон проводит то ротацию, то усиление своих частей — прежде всего, в Прибалтике. В общем, Вашингтон хочет решить, по традиции, проблему чужими руками. Немцы не хотят, чтобы это были только их руки. Скорее всего, их со временем уломают. Пока нет.

Как бы то ни было, и без танков спонсоры собрали Киеву внушительный набор подарков. Это и артиллерия, и системы ПВО и много различных бронемашин. Причем как довольно старых и уже опробованных на Украине (например, М113), так и новых для этого театра военных действий (например, американские Bradley, немецкие Marder и шведские Stridsfordon). В общей сложности — порядка 300-400 единиц.

Звучит солидно. Но надо понимать — во-первых, собирать армаду по миру будут несколько недель, а потом еще обучать украинские экипажи. Во вторых — по данным нашего Министерства обороны, новые поставки техники от НАТО — это примерно 1/20 от того, что уже было выбито на поле боя. Против нас Запад пытается собрать «ударный кулак». Что, впрочем, бывало уже.

Ведь в той же великой армии Наполеон французов было меньше половины. Остальные — немцы, австрийцы, датчане, даже испанцы и португальцы. Нашествием 12 языков называли это вторжение в Россию. А век спустя — под общим командованием Гитлера, помимо немцев и их союзников, были итальянцы, венгры, румыны, финны, а также подразделения, набранные к тому моменту в покоренных странах Европы — 22 добровольческие дивизии.