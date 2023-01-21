«Пишут, что меня надо отправить служить»: Шаляпин посетовал на зависть мужчин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 85

Прохор Шаляпин пожаловался на зависть мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб; 5-tv.ru

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Артист часто сталкивается с критикой и осуждением. Но все равно продолжает делиться подробностями своей личной жизни.

Прохор Шаляпин привык ни в чем себе в жизни не отказывать. Хочет отношений — получает, хочет жениться на женщине значительно старше себя — пожалуйста. При этом он, как и, например, знаменитая балерина Анастасия Волочкова, любит еще и делиться с публикой всеми подробностями своей жизни. За что частенько нарывается на шквал критики и осуждения. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru артист рассказал, как к его образу жизни относятся мужчины, и чего они ему желают.

Как объяснил Шаляпин, не только женщины завидуют друг другу. Но и среди мужчин есть невидимая борьба и конкуренция. Многие, наблюдая за свободной жизнью артиста, по его словам, завидуют ему. Завидуют тому, что он может сходить куда хочет, купить то, что ему понравится.

«Постоянно пишут, что я такой-сякой, меня надо отправить в армию служить. Я понимаю, что старших мужчин задевает то, что возраст ушел, я ухаживаю за собой и, конечно, мой свободный образ жизни», — заявил Шаляпин, пребывая на праздновании дня рождения Волочковой.

По его мнению, злость и агрессию к нему испытывают не потому, что он ведет неправильный образ жизни; причина кроется в самих людях. Чаще всего осуждают Шаляпина мужчины в браке, с детьми или уже даже имеющие внуков. При этом не имеющие достойного заработка, не состоявшиеся в профессии.

«Если он не богатый, не успешный, становится неким винтиком в организме, и сам по себе уже не самодостаточный. Они смотрят на меня молодого, и их ужасно бесит. Много оскорблений прилетает от стареющих, никчемных мужчин», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Прохор Шаляпин закончил отношения с Ольгой Сан.

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