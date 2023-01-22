Что имеем не храним: ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

Глава Минфина США Йеллен: ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложнее

Что имеем не храним: ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yunlong

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Тема:
Спецоперация

В американском финансовом ведомстве заявляли, что сторонники ограничений ценников на российские ресурсы договорились расширить санкции на «черное золото». Что пошло не так?

Ввести потолок цен на российские энергоносители оказалось сложнее, чем предполагал Запад. Об этом в интервью с Reuters заявила руководитель американского министерства финансов Джанет Йеллен.

«Это сложнее, но мы упорно работаем, чтобы решить, как достичь тех же целей», — сказала Йеллен.

Глава Минфина США объяснила сложившуюся ситуацию сложностью нефтяных рынков, а также рынков нефтепродуктов. Чиновница отметила необходимость сохранить стабильность поставок дизельного российского топлива.

«Знаете, всегда есть вероятность, что все может пойти не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы собираемся предложить набор ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы уже достигли с сырой нефтью», — резюмировала Йеллен.

Два дня назад в американском финансовом ведомстве заявляли, что сторонники ограничений ценников на российские ресурсы договорились ввести так называемый двойной потолок цен на «черное золото», исходя из категории нефтепродуктов. Подчеркивалось, что этот вопрос обсуждался в рамках удаленной встречи замглавы американского Минфина Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

Недружественные страны стали вводить санкции в отношении российской экономики на фоне спецоперации РФ в Донбассе по защите гражданских от неонацистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему двойной потолок цен на нефтепродукты из России убьет нефтедоллары.

Тема:
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