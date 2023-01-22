Не было бы счастья: телеведущая Анна Казючиц обрела сестру в эфире после теста ДНК

Дочери одного отца никогда не виделись друг с другом. Обе состоялись в жизни и пытались найти друг друга, но безуспешно. Во время долгожданной встречи текли слезы.

Телеведущая и актриса Анна Казючиц обрела сестру прямо в эфире благодаря тесту ДНК. Знаменитость стала участницей передачи, посвященной поиску родственников, на одном из федеральных каналов. Зрителям стала известна полная драмы история ее семьи.

Отец Анны Казючиц умирал в страшных муках

Отец Анны Казючиц — Юрий Казючиц — умер в 34 года. Перед этим он тяжело болел — врачи не поставили точный диагноз, но симптомы указывали на рак костного мозга. В последние дни жизни мужчина страдал от страшных болей. Двух его дочек — Анну и ее младшую сестру Таню — уводили к соседке, чтобы девочки не слышали криков. Никакие лекарства не помогали, мужчина скончался в муках.

«Для мамы это был конец света: умер человек, которого она любила с девятого класса и любит по сей день. На ее руках все это произошло. <…> Мы столкнулись с тем, что денег нет вообще. Маминой заплаты не хватало ни на что. Она старалась построить личную жизнь. Нашелся человек, она пыталась с ним жить, чтобы у нас были колготки, но не получилось», — рассказала Анна Казючиц, назвав первый год жизни без отца «адовым адом».

Измена, внебрачная дочь и прощение

Однако смерть отца стала не единственной печальной новостью. За поминальным столом сестры Анна и Таня узнали о наличии другой семьи у ее отца.

«Маме сказали, что нас с Таней не двое, у моего отца есть еще дети. Помню, как мама плакала. Но мы с Таней очень спокойно отнеслись к этому, потому что дети по-другому воспринимают вещи, которые ранят взрослых», — рассказала знаменитость.

Позже — в возрасте восьми лет — Анна Казючиц нашла в комоде свидетельство о разводе. Мама ей сказала, что оно якобы нужно для получения квартиры побольше. И лишь годы спустя призналась: однажды отец девочки пришел домой пьяным и рассказал о любовнице и дочери от нее. После этого мама Анны развелась с ее отцом, хотя продолжила жить с ним вместе и потом даже обвенчалась.

Как жила вторая семья отца Анны Казючиц

Любовницей Юрия оказалась Надежда Сипегова — его коллега по киностудии «Беларусьфильм». Она делала мужчине грим и стригла его. В какой-то момент общение на работе само собой переросло в роман. Позже Юрий рассказал жене, что Надежда не могла забеременеть от мужа. Измену он назвал едва ли не помощью.

«Мне было три или четыре года. На киностудии «Беларусьфильм» я помню, что мама разговаривала с мужчиной, я прыгала на лестнице. Мама потом сказала мне: «Знаешь, кто это? Это твой папа“», — вспомнила внебрачная дочь артиста Анастасия.

Долгожданная встреча сестер и слезы

Много лет спустя Анна Казючиц и Анастасия Учар пришли в студию. Первая уже построила успешную карьеру актрисы и телеведущей, вышла замуж за режиссера и родила сына, сейчас живет в Москве. Вторая живет в Стамбуле с мужем-юристом и тремя детьми. Она свободно говорит на турецком и преподает в стамбульском университете арабский язык.

Повзрослев, Анастасия пыталась найти сестер.

«Когда мне было 20 с небольшим, я в одной из соцстей отправила запрос на добавление в друзья Анне и ее сестре Тане. Потом я написала Тане, но она не ответила», — вспомнила девушка.

Анна Казючиц рассказала, что они с сестрой тоже хотели найти внебрачную дочь своего отца. Она предположила, что Таня просто не прочитала сообщение от Насти, поэтому и не ответила.

В конце шоу стали известны результаты генетической экспертизы — Анастасия Учар является родственницей Анны Казючиц с вероятностью 99,9%. Услышав это, Анна обняла сестру и расплакалась.

«Не для красного словца и не для камер. Я точно могу сказать, что буду с Настей общаться. Я хочу увидеть своих племянников. Когда доделаю свой ремонт, обязательно приглашу вас в гости», — пообещала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Казючиц показала подросшего сына от режиссера Егора Грамматикова, который на 17 лет младше ее.