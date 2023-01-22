На инвалидной коляске после инсульта: что сейчас происходит с Иваном Краско

Актер не стал проходить полное обследование и через пару недель выписался из больницы, правда на инвалидной коляске. Что будет с артистом после инсульта и сможет ли он восстановить здоровье?

Актер театра и кино Иван Краско в начале года попал в больницу с инсультом. У артиста отнялась левая рука и резко ухудшилось самочувствие. Несмотря на рекомендации врачей пройти полное обследование и полежать в больнице, Краско рвался на сцену и обещал сразу же вернуться к работе, как только ему станет лучше.

Как итог, актера выписали уже через пару недель, однако из больницы его вывозили на инвалидной коляске. Во время лечения Краско был полностью изолирован от внешнего мира, и вот сейчас вышел на связь.

Как пишет dni.ru, артист планирует выйти на сцену театра уже 27 января, а после его ждет новое обследование, так как врачам «не понравилось состояние его сердца». Оперировать его медики отказываются, но помогут предотвратить экстренную госпитализацию в дальнейшем.

«Как говорят врачи: „Чувство юмора не теряет, значит жив, курилка“», — цитирует портал слова артиста.

Настроение у него бодрое и оптимистичное, отметили журналисты. Возможно, в дальнейшем за его здоровье возьмутся специалисты медцентра имени Алмазова.

Ранее 5-tv.ru писал, что концертный директор Ивана Краско опасается за здоровье артиста после инсульта.