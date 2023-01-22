Просто, быстро и вкусно: рецепт овощного супа с фрикадельками от шеф-повара

Правильное питание в понимании большинства — скупой набор продуктов, позволяющий избавить организм от токсинов и шлаков, а также похудеть. Однако не все так однозначно. Шеф-повар Василий Емельяненко обращает внимание на то, что, ведя здоровый образ жизни, можно питаться вкусно и очень разнообразно. Не верите? Тогда забирайте себе рецепт овощного супа с фрикадельками, который понравится даже искушенным гурманам.

Ресторанное блюдо за 20 минут

Для приготовления необычного супа не нужно искать странные ингредиенты — достаточно заглянуть в обычный супермаркет возле дома:

350 граммов куриного филе;

один кабачок;

одна морковь;

половинка репчатого лука;

один стебель сельдерея;

упаковка сливок;

острый перец «Пири-Пири»;

соль и черный перец.

YouTube / Gadget Chef

После того как все продукты оказались на кухне, можно приступать к приготовлению блюда. Для начала в чашу блендера отправляем куриное филе. Его нужно измельчить, затем залить сливками и снова «пробить». Полученную массу на некоторое время оставляем в покое.

Теперь займемся шинковкой овощей: лук, сельдерей, кабачок и морковь — мелкими кубиками, приблизительно одного размера. Затем все это отправить в кипящую воду на 15-20 минут, посолить, поперчить и добавить один перец «Пири-Пири».

Пока варятся овощи, в другую кастрюлю или небольшой сотейник наливаем воду и доводим ее до кипения. После — бросаем в нее сформированные из пробитого куриного филе со сливками фрикадельки. Большие делать не нужно: идеально подойдут мясные «комочки», умещающиеся в чайную ложку.

Как только фрикадельки и овощи будут готовы, следует выложить и то, и другое в небольшую тарелку, подлив бульоны. Приятного аппетита!

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