Просто, быстро и вкусно: рецепт овощного супа с фрикадельками от шеф-повара

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 65

Не знаете, чем перекусить в обед, или не ходите наедаться вечером? Попробуйте необычный рецепт от гурмана Василия Емельяненко.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Правильное питание в понимании большинства — скупой набор продуктов, позволяющий избавить организм от токсинов и шлаков, а также похудеть. Однако не все так однозначно. Шеф-повар Василий Емельяненко обращает внимание на то, что, ведя здоровый образ жизни, можно питаться вкусно и очень разнообразно. Не верите? Тогда забирайте себе рецепт овощного супа с фрикадельками, который понравится даже искушенным гурманам.

Ресторанное блюдо за 20 минут

Для приготовления необычного супа не нужно искать странные ингредиенты — достаточно заглянуть в обычный супермаркет возле дома:

  • 350 граммов куриного филе;
  • один кабачок;
  • одна морковь;
  • половинка репчатого лука;
  • один стебель сельдерея;
  • упаковка сливок;
  • острый перец «Пири-Пири»;
  • соль и черный перец.

YouTube / Gadget Chef

После того как все продукты оказались на кухне, можно приступать к приготовлению блюда. Для начала в чашу блендера отправляем куриное филе. Его нужно измельчить, затем залить сливками и снова «пробить». Полученную массу на некоторое время оставляем в покое.

Теперь займемся шинковкой овощей: лук, сельдерей, кабачок и морковь — мелкими кубиками, приблизительно одного размера. Затем все это отправить в кипящую воду на 15-20 минут, посолить, поперчить и добавить один перец «Пири-Пири».

Пока варятся овощи, в другую кастрюлю или небольшой сотейник наливаем воду и доводим ее до кипения. После — бросаем в нее сформированные из пробитого куриного филе со сливками фрикадельки. Большие делать не нужно: идеально подойдут мясные «комочки», умещающиеся в чайную ложку.

Как только фрикадельки и овощи будут готовы, следует выложить и то, и другое в небольшую тарелку, подлив бульоны. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт тыквенно-куриных «пирамидок» к новогоднему столу.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
Расторгуев: SHAMAN создал гимн СВО России на передовой
12:58
Метеоролог назвала самый холодный день в столичном регионе на грядущей неделе
12:45
Сколько нужно времени, чтобы восстановиться после гриппа? Мнение врача
12:34
На инвалидной коляске после инсульта: что сейчас происходит с Иваном Краско
12:26
Просто, быстро и вкусно: рецепт овощного супа с фрикадельками от шеф-повара
12:12
Петербуржец изнасиловал дочь возлюбленной перед ее днем рождения

Сейчас читают

Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову — эксклюзивные кадры с передовой
Зеленский заявил, что сомневается в реальности Путина
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023