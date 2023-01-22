Молодая жена Петросяна столкнулась с трудностями из-за тяжелой болезни

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в социальных сетях своим горем — заболел ее маленький сын. У Вагана второй раз за три года подскочила температура, и Татьяна была абсолютно не готова к такому стрессу.

Как пишет dni.ru, жена Петросяна после бессонной ночи была на грани: проспала все свои планы и даже выскочила из дома на мороз в незастегнутом пуховике, что для нее совсем не свойственно — Брухунова никогда не была сторонником того, что ради моды надо жертвовать своим здоровьем.

«Под утро я отключилась. Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда», — сказала жена артиста.

Брухунова стала женой Петросяна в декабре 2019 года. Разница в возрасте у супругов — 44 года. Несмотря на это, пара счастлива вместе и воспитывает маленького сына. Татьяна активно ведет социальные сети и делится с поклонниками своими мыслями и событиями из жизни, однако личную напоказ не выставляет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отдыхает от Евгения Петросяна и сына.

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